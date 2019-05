Harrasteluporukassa tehtäisiin uudet jaot, jos asetelma olisi kuin Suomi–Ruotsi-ottelussa: ”Kaikkihan odottavat, että he voittavat pelin”

Urheilu

Harrasteluporukassa tehtäisiin uudet jaot, jos asetelma olisi kuin Suomi–Ruotsi-ottelussa: ”Kaikkihan odottava

Košice

Ruotsalaismedia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harrasteluporukan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy