Kanadan kone alkaa olla virittynyt välieräkuntoon, Sveitsi vaikeuksissa jääkiekon MM-kisoissa

takaisilla muistoilla on hankala ratsastaa enää nyt, mutta sveitsiläisille Tanskan MM-turnaus oli makea. Sveitsi pudotti ensin Suomen puolivälierissä, ja perään lensi Kanada pronssiotteluun. MM-hopea oli upea saavutus.Sveitsillä on peräti 15 viime vuoden hopeamitalistia tämän vuoden joukkueessa, mutta silti siitä ei saa suosikkia millään.Vahva joukkue Sveitsi on nytkin, mutta kompurointi kaikkia suuria eli Ruotsia, Tšekkiä ja Venäjää vastaan oli huolestuttavaa.Laatuhyökkääjä Nino Niederreiter https://www.hs.fi/haku/?query=nino+niederreiter on pelannut vain yhden ottelun, joten hän tuo erinomaisen lisän hyökkäykseen, joka on ollut nuoren Nico Hischierin https://www.hs.fi/haku/?query=nico+hischierin varassa. Minnesotaan Mikael Granlundin https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+granlundin kaupan yhteydessä siirtynyt Kevin Fiala https://www.hs.fi/haku/?query=kevin+fiala on tehnyt neljä maalia. Hän on joukkueen maalipyssy.Kanada vähän viritteli peliään turnauksen alussa, kun Leijonat raapaisi yllätysvoiton. Alkulohkon päätösottelussa Mark Stone https://www.hs.fi/haku/?query=mark+stone , kapteeni Kyle Turris https://www.hs.fi/haku/?query=kyle+turris ja muut näyttivät, että mitalit kiinnostavat nikkareita.

Arvio: viime kevään uusintaa ei ole luvassa, vaan Kanada menee välieriin.

Suomalaisvalmennuksessa oleva Saksa hakee taas yllätystä, mutta vaikeaa on

Klo 17.15 Kanada–Sveitsi, Košice.on mainio sekoitus NHL-seuroista tulevia pelaajia ja muita. Kuviot toimivat, ja Bratislavan alkulohkossa tuli kakkossija.Puolivälierissä Tšekki kohtaa yllättäjä Saksan, jossa suomalainen valmennusosaaminen näkyy taustalla. Toni Söderholm https://www.hs.fi/haku/?query=toni+soderholm kantaa vastuun päävalmentajana, ja Kari Jalonen https://www.hs.fi/haku/?query=kari+jalonen on vanhempi neuvonantaja taustalla.Kovin laimeasti Saksa pystyi hyökkäämään Suomea vastaan, ja siihen joukkue kompastuu tšekki­läisessä käsittelyssä. Tšekeillä on niin laajalti ratkaisijoita ja ison profiilin pelaajia, että Saksan Leon Draisaitl https://www.hs.fi/haku/?query=leon+draisaitl jää varjoon vertai­lussa.Härkämäisen vahva ja lähes satakiloinen Jakub Voráček https://www.hs.fi/haku/?query=jakub+voracek on naulannut 15 pistettä (3+12), ja joukkueessa on neljä muutakin kymmenen pisteen ylittäjää.Saksa oli olympialaisten iloinen yllättäjä, ja jos jostain puoliväli­eräparista pitäisi kaivaa yllätys esille, se olisi tämä.

Arvio: Tšekki etenee välieriin.

Patrick Kanen johtama USA törmäämässä tähtiä täynnä olevaan Venäjään

Klo 21.15 Tšekki–Saksa, Bratislava.joukkueen kapteenilla Patrick Kanella https://www.hs.fi/haku/?query=patrick+kanella on ollut ihailtavan kova asenne parina viime keväänä. Hän on lähtenyt NHL-kauden jälkeen hakemaan MM-menestystä ja ollut aivan tosissaan.USA sai erittäin hyvän jouk­kueen Slovakiaan, ja tähtiä riittää Kanen lisäksi. Silti jotain oleellista puuttuu, ja se on joukkuepeli. Joukkue on kuin lauma soittajia, joilla kaikilla on edessään eri nuotit.Kaiken lisäksi soiton täytyisi käydä aika hyvin, jos aikoisi viedä tämän ottelun. Vastaan tuleva Venäjä on ollut MM-turnauksen mallioppilas – voittoja ja vielä suurempia voittoja illasta toiseen.Venäläiset tanssivat Tre Kronorin yli sellaisella vimmalla lohkon päätösottelussa, että ruotsalaismedia alkoi kaivaa muistojen syövereistä vanhoja neuvostoaikoja ja Punakoneen parhaita hetkiä. Jevgeni Malkin https://www.hs.fi/haku/?query=jevgeni+malkin ja Nikita Kutšerov https://www.hs.fi/haku/?query=nikita+kutserov takaavat sellaisen laadun, että tässä voi olla mestari sunnuntai-iltana.

Arvio: vauhdikas ottelu luvassa, mutta Venäjä menee välieriin.

