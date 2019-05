Nike polki raskaaksi tulevien urheilijoidensa palkkioita, ja olympiavoittaja Allyson Felixin mukaan se on ”esimerkki siitä, miten urheilussa säännöt on miehille”

Urheilu

Nike polki raskaaksi tulevien urheilijoidensa palkkioita, ja olympiavoittaja Allyson Felixin mukaan se on ”esi

Olympialaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Felix

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Felixin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy