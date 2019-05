Urheilu

Entinen Southampton FC:n jalkapallovalmentaja Bob Higgins sai tuomion 23 pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Monia

Yksi

Bournemouthin

Vanhempi

Yli 100

Korjattu 23.5. klo 20:25 : Brownin sanomaa asiaa korjattu: hän sanoi Higginsin käyttäneen asemaansa luodakseen luottamussuhteen ja houkutellakseen heitä, ei päästäkseen hoitamaan heitä, kuten jutussa alun perin luki.