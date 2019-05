HS seuraa Monacon F1-kisaa – Valtteri Bottas neljäntenä, Verstappen sai suomalaisen töytäisystä aikarangaistuksen

Urheilu

HS seuraa Monacon F1-kisaa – Valtteri Bottas neljäntenä, Verstappen sai suomalaisen töytäisystä aikarangaistuk

Formula 1

Paalupaikalta

Räikkönen viimeinkin varikolla. Hän putoaa sijalle 17. Luultavasti hänen lopullinen sijoituksensa tulee olemaan lähellä tätä. Jaa



Kierros 47/78 TOP5 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Vettel 4 Bottas 5 Grosjean Jaa



Nyt Räikkönen on sijalla 11, mutta hänen nousunsa kärkikymmenikköön tänään on erittäin epätodennäköistä. Jaa



Valtteri Bottas on ainoa kaksi varikkopysähdystä tehnyt kuljettaja. Kierroksia 41/78 Jaa



Räikkönen ei ole vielä tehnyt varikkopysähdystä. Melkein kaikki muut kisan kuljettajat ovat. Nyt Räikkönen on sijalla 12. Jaa



Kimi on raivoissaan tiimiradiossa, Stroll töpeksii suoraan suomalaisen eteen mutkassa. Vain Räikkösen lukkojarrutus estää kummankin kisan päättymisen. Jaa



Sateen mahdollisuudesta on puhuttu Monacossa koko päivä. Kisa on puolivälissä, eikä pisaroita vielä näy. Jaa



Takana 34/78 kierrosta. TOP5: 1 Hamilton 2 Verstappen 3 Vettel 4 Bottas 5 Albon Jaa



Verstappenin ajotyylissä on saalistamisen maku. Hän väijyy Hamiltonia armotta. Mutta kokeneella britillä ei ole pienintäkään aikomusta antautua. Valtteri Bottas on kolmantena olevasta Sebastian Vettelistä perässä noin 0,8 sekuntia. Jaa



Kimi Räikkönen sijalla 12, hänen edellään ajaa Lance Stroll. Jaa



