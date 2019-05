Urheilu

HS seuraa kello 16.10 alkavaa Monacon F1-kisaa – Valtteri Bottas starttaa toisesta lähtöruudusta

Formula 1

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paalupaikalta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Red Bullin

https://twitter.com/F1/status/1132604121020850177