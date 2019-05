Leijonat voitti sensaatiomaisesti MM-kultaa, juhlat jatkuvat HS:n hetki hetkeltä -seurannassa

Bratislava 2011: voittomaali ajassa 42.35, Bratislava 2019: voittomaali ajassa 42.35

Suomi on nyt voittanut kahdesti MM-kultaa Bratislavassa. Sen lisäksi että molemmilla kerroilla päävalmentaja on ollut Jukka Jalonen, löytyy myös erikoisempi yhtäläisyys. MM-finaaleissa on 2-1-voittomaali tehty ajassa 42.35.

Vuonna 2011 Petteri Nokelainen teki 2-1-maalin kolmannessa erässä. Lopulta Leijonat voitti 6-1.

Nyt Marko Anttila teki 2-1-maalin ajassa 42.35. Ottelu päättyi 3-1.