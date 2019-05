Urheilu

Kaapo Kakko kertoo, miksi hän pelaa lyhyellä mailalla: ”Minulla on ollut saman­mittainen maila c-junioreista l

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko iski

Kakko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko