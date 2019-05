Urheilu

Mitä Antero Mertaranta huusi, kun Mörkö teki maalin? Mittaa Mörkö-tietämyksesi HS:n Mörkö-testissä

Mörkö nousi pääosaan jääkiekon MM-kisoissa, joissa Leijonat voitti kultaa.



Nyt voit testata, kuinka hyvä Mörkö-tietoutesi on. Oheisessa testissä on viisitoista kysymystä ja jokaiseen kysymykseen kaksi vaihtoehtoa. Valitse mielestäsi oikea. Valintaan on aikaa seitsemän sekuntia.