Urheilu

VG: Norjan 12–0-murskajaisia Hondurasista varjostaa sopupeli­epäily, Fifa otti ottelun tutkittavaksi

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy