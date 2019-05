Roger Federer teki historiaa ja kukisti vastustajan, jonka isä oli turnauskaaviossa Federerin debytoidessa Ranskan avoimissa

Urheilu

Roger Federer teki historiaa ja kukisti vastustajan, jonka isä oli turnauskaaviossa Federerin debytoidessa Ran

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteet: AFP, New York Times.