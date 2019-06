Espanjan jalkapallotähdet surevat auto-onnettomuudessa kuollutta José Antonio Reyesiä: ”En voi sanoin kuvailla sitä surua, jota kannan sisälläni”

Useat

Imposible😢 no me lo puedo creer aún. Gitano hermano te voy a recordar toda la vida 🙏🏻🙏🏻 tantos momentos juntos tantas risas.... Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón 🙏🏻🙏🏻 https://t.co/nynsnTtS0qhttps://t.co/nynsnTtS0q

No puedo expresar con palabras la tristeza que llevo dentro. Siento tal vacío que me es difícil contar que he perdido a un amigo, un compañero, alguien con quien he crecido. Siento tanto haberte perdido Jose... Mi apoyo eterno para toda su familia. DEP José Antonio Reyes. pic.twitter.com/OjsSNZSz2yhttps://t.co/OjsSNZSz2y

https://twitter.com/JNavas/status/1134797346917769218?ref_src=twsrc%5Etfw