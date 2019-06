Urheilu

Suora lähetys käynnissä: Fanit valmistautuvat Mestarien liigan finaaliin

Englantilaisjoukkueet

Liverpool

Liverpool

Mestarien liigan finaali Tottenham–Liverpool lauantaina kello 22.

Liverpool ja Tottenham kohtaavat tänään jalkapallon Mestarien liigan finaalissa Madridissa, ja brittifanit ovat juhlatunnelmassa jo monta tuntia ennen avausvihellystä.Ottelu tarjoaa molemmille joukkueille mahdollisuuden suurimpaan voittoon vuosikausiin, joten latautuminen ja tunneryöppy on varsin ymmärrettävää.on ollut perinteinen menestyjä, mutta edellinen pokaali on vuodelta 2012, ja se on se vaatimattomin, Englannin liigacupin voitto. Englannin cupin voitto tuli vuonna 2006, Mestarien liigan pokaali vuonna 2005, Uefa Cup vuonna 2001 ja Valioliigan mestaruus, kyllä, vuonna 1990.Tottenhamilla on ollut vielä hiljaisempaa. Liigacupin pytty tuli vuonna 2008, mutta sitä ennen pitää mennä vuoteen 1991, jolloin seura nappasi Englannin cupin voiton. Uefa Cupin voittoa juhlittiin Pohjois-Lontoon ”valkoisella puolella” vuonna 1984. Liigamestaruuden, tuolloin vielä 1. divisioonan, voittovuotta täytyy hakea todella kaukaa: vuodesta 1961.on ottelun ennakkosuosikki. Joukkue voitti Valioliigassa molemmat kohtaamiset, ja useimmilla pelaajilla on kokemusta Mestarien liigan loppuottelusta jo viime keväältä.Myös paineet ovat Liverpoolilla: viime kevään murheellinen finaali on yhä monien mielessä, ja kuluneen kauden Valioliigassa pokaali jäi yhden pisteen päähän.Tottenhamilla meni Valioliigan loppukausi heikohkosti (lopulta neljäs), mutta Mestarien liigassa tuurikin on ollut puolella: sekä puolivälieristä että välieristä jatkoon vierasmaalisäännöllä huimien loppuhetkien jälkeen.