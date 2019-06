Urheilu

Mestarien liigassa otetaan uudenlainen joukkuekuva, Tottenhamin päävalmentaja sai ehdotuksensa läpi

Tottenham

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tottenhamin

Mestarien liigan finaali Tottenham–Liverpool lauantaina kello 22. MTV3 ja C More näyttävät ottelun.