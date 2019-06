Tennistähti Dominic Thiem joutui tekemään tilaa Serena Williamsille ja keskeyttämään lehdistötilaisuutensa: ”Tämä on vitsi”

Urheilu

Tennistähti Dominic Thiem joutui tekemään tilaa Serena Williamsille ja keskeyttämään lehdistötilaisuutensa: ”T

Naistenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanlistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ranskalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy