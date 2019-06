Historiallisen sopimuksen ansiosta Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikosken ottelut nähdään ensi kaudella Ruotsin televisiosta

Urheilu

Historiallisen sopimuksen ansiosta Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikosken ottelut nähdään ensi kaudella Ruot

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=petra+nieminen

https://www.hs.fi/haku/?query=michelle+karvinen,

Luleå HF:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin naisten jääkiekkoliiga

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luleå HF

Siitä,