Kohujuoksija Caster Semenyan tapauksessa uusi käänne: tuomioistuin hyllytti väliaikaisesti Kansainvälisen yleisurheiluliiton testosteronimääräyksen

Urheilu

Kohujuoksija Caster Semenyan tapauksessa uusi käänne: tuomioistuin hyllytti väliaikaisesti Kansainvälisen ylei

Sveitsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sveitsin

Korjattu 3.6. kello 19:47: CAS ei asettanut rajoja, kuten jutussa aiemmin luki. CAS vain hylkäsi aiemmin Semenyan valituksen rajoista.