Urheilu

Jaana Kivimäki suoritti elämäänsä loppuunpalaneena, kunnes elämä pysähtyi pyörätuoliin

”Mä

Kivimäki

Ensimmäisistä

Neljä

”Kuvittelin, että kyllähän minä ratsastaa osaan.”

Vähitellen

Sitten

Sitaatit ovat peräisin Jaana Kivimäen elämästä tehdystä dokumentista Kaikki mitä halusin, joka on katsottavissa Yle Areenassa https://areena.yle.fi/1-4461280 . Kivimäen tarinasta on tekeillä myös Tuukka Temosen ohjaama elokuva Aika, jonka sain.