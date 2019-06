Jalkapallon Kansojen liigan voittaja selviää tällä viikolla, mutta mestari voi joutua hakemaan EM-kisapaikkaa maaliskuun karsinnoista

Urheilu

Jalkapallon Kansojen liigan voittaja selviää tällä viikolla, mutta mestari voi joutua hakemaan EM-kisapaikkaa

Suomi–Bosnia-Hertsegovina lauantaina kello 19, Viasat Jalkapallo näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

vielä jalkapallon Kansojen liigan? Siis sen, jossa Suomi syksyllä voitti oman lohkonsa ja varmisti paikkansa C-divisioonan pudotuspeleihin, joiden palkintona on paikka EM-lopputurnauksessa?Tällä viikolla pelataan Euroopan jalkapalloliiton Uefan uuden maajoukkuekilpailun lopputurnaus Portugalissa, mutta A-divisioonan parhaalle ei ole palkintona paikkaa EM-kisoihin.Kansojen liigan lopputurnauksen välierät pelataan keskiviikkona ja torstaina. Keskiviikkona kohtaavat Portugali ja Sveitsi, ja torstaina toisen finaalipaikan ratkaisevat Englanti ja Hollanti.Sunnuntaina Guimaraesissa pelataan pronssiottelu ja Portossa finaali, jonka voittaja kruunataan Kansojen liigan ensimmäiseksi mestariksi. Maineen ja kunnian lisäksi mestari kuittaa voitosta lisäksi 10,5 miljoonaa euroa. Kakkonen saa 9 miljoonaa, kolmonen 8 ja neljäskin 7,5 miljoonaa euroa.liigan ajatus on, että Euroopan maat jaettiin rankingin mukaan neljään divisioonaan ja vielä divisioonien sisällä neljään lohkoon. Jokaisen divisioonan voittaja saa paikan ensi vuoden EM-lopputurnauksessa, joka järjestetään 12 maassa 12. kesäkuuta–12. heinäkuuta.Lohkovaihe pelattiin päätökseen viime syksynä, ja Suomen lisäksi C-divisioonan pudotuspeleihin selvittivät tiensä Skotlanti, Norja ja Serbia.A-divisioonassa lohkonsa voittivat siis Sveitsi, Portugali, Englanti ja Hollanti, jotka nyt pelaavat mestaruudesta. EM-kisapaikasta ne eivät kuitenkaan kesken tavallisten karsintojen pelaa.Kansojen liigan pudotuspelit pelataan vasta nyt käynnissä olevien EM-karsintojen päätyttyä maaliskuun lopussa, ja pudotuspeleihin osallistuvat vain joukkueita, jotka eivät ole kisapaikkaa karsinnoista lunastaneet.Näin ollen Kansojen liigan voitosta tällä viikolla mittelevät Portugali, Sveitsi, Englanti ja Hollanti tuskin ottavat uudestaan yhteen lopputalvesta. Etenkin Englanti on aloittanut karsinnat vakuuttavasti, mutta muilla on jo pistemenetyksiä parin ottelun jälkeen.Mahdollista onkin, että Kansojen liigan mestariksi sunnuntaina kruunattava joukkue ei saavuta paikkaa EM-karsinnoista, joten joukkue joutuisi hakemaan kisapaikkaa Kansojen liigan pudotuspeleistä hallitsevana mestarina.EM-karsinnoista paikan kisoihin saavuttaneiden tilalle pudotuspeleihin nostetaan menestyksen perusteella seuraavat joukkueet, jotka eivät muuten ole paikkaa sinne saaneet. Tarvittaessa täydennystä haetaan alemmista divisioonista.kohtaa lauantaina Tampereella Bosnia-Hertsegovinan, ja 11. kesäkuuta on vuorossa vieraspeli Liechtensteinia vastaan.Alla on 0–2-tappio Italialle ja 2–0-voitto Armeniaa vastaan. Kesäkuun ottelut on voitettava, jotta taistelu lohkon kakkossijasta ja paikasta EM-kisoihin ilman Kansojen liigaa jatkuu realistisena.