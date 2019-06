Urheilu

Naisen euro on MM-jalkapallossa alle kymmenen senttiä

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PFA teki

Aiemmin

pelaajayhdistys PFA on vaatinut Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan nostavan naisten MM-lopputurnauksen palkkiot samalle tasolle miesten kanssa. Fifa tuplasi naisten MM-lopputurnauksen palkintorahat neljän vuoden takaisiin kisoihin, mutta palkintorahaa jaetaan silti vain 7,5 prosenttia miehiin verrattuna.Naisten MM-turnauksen palkintopotti on vajaat 27 miljoonaa euroa, josta 3,5 miljoonaa jaetaan voittajajoukkueelle. Viime vuonna miesten MM-kisoissa palkintorahaa jaettiin 354 miljoonan euron edestä, ja mestarijoukkue Ranska sai noin 34 miljoonaa. Kuilu kasvaa entisestään Qatarin MM-turnauksessa 2022, jonka palkintopotti on 390 miljoonaa euroa.pelaajayhdistys FIFPro tuki alkuviikolla PFA:n aloitetta.”Naisten maajoukkuepelaajia ympäri maailmaa tulee kohdella tasa-arvoisesti miesten maajoukkuepelaajien kanssa. Tämän tulee koskea niin matkustamista, majoituksia, terveydenhuoltoa kuin kisakorvauksia”, FIFPron lausunnossa todettiin.ensimmäisen aloitteen aiheesta jo vuosi sitten, kun naisten MM-lopputurnauksen palkintorahat julkaistiin. Tuoreimmassa kirjeessä PFA vaati naisten MM-kisojen palkintopottiin välittömästi 24 miljoonaa euroa lisää, koska Qatarin tulevan MM-turnauksen palkintopotti lisää epätasa-arvoa.tänä vuonna Yhdysvaltojen naisten maajoukkuepelaajat haastoivat maan jalkapalloliiton oikeuteen sukupuolisyrjinnän takia. Syytteet koskivat epätasa-arvoa palkoissa ja harjoitusoloissa.