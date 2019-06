Urheilu

Leijonavaakuna ilmestyi jääkiekko­maajoukkueen paitaan vuonna 1948, mutta kuka keksi Leijonat-lempinimen?

Leijonat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kimmo Leinonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelipaitoihin

HS:ssa

”On todella valitettavaa, ettei pääkaupungilla ole tälle reippaalle jääpelille tarjottavana parempaa pelialuetta kuin mitä Hesperia on. Se on todella alkeellinen urheiluareena, joten syytä olisi kaupungin isien myötämielisesti suhtautua jääkiekkoilijoittemme toivomukseen saada käyttöönsä kunnollinen ja ajanvaatima jäästadion. Se on suorastaan välttämätöntä, sillä jääkiekkoilun ripeä nousu edellyttää ja vaatiikin tähän epäkohtaan parannusta”, Soinio kirjoitti.

”Rintakoski puolustajana oli hyvää luokkaa oleva pelaaja, jonka luistelutaito ja hallinta on varmaa. Kentän silmiinpistävin pelaaja”, Soinio jatkoi.

”Kuin seisomaan jäi leijonarintainen kanadalaisen saadessa syötön”, Morioo kirjoitti.

Ottelu

”Kellään näistä ei tosin sentään ole toista jalkaa haudassa, mutta ainakaan Kaupin ja Saliman laita ei ole mitenkään kehuttava.”

Suomen

Ison

Kuka oli Mauri Lintera?

Kustantajana

HS:ssa

Vuoden