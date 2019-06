Urheilu

Aleksi Saarela laukoi Charlotten voiton päähän AHL-mestaruudesta

Aleksi Saarela

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Runkosarjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

laukoi Charlotte Checkersin 4–3-johtoon AHL-jääkiekkoliigan neljännessä loppuottelussa Chicago Wolvesia vastaan ja auttoi joukkueensa lopulta 5–3-voittoon.Se vei Checkersin 3–1-johtoon loppuottelusarjassa ja voiton päähän AHL:n mestaruudesta.Chicago johti ottelua 3–1, mutta Charlotte iski ottelun neljä viimeistä maalia.Saarela oli Charlotten paras maalintekijä ja toiseksi paras pistemies tehoin 30+24, mutta ennen neljättä loppuottelua hänellä oli takanaan kuiva kausi.”Tietenkin on vaikeaa, kun ei mene sisään, mutta nyt ovat pudotuspelit ja meillä on helvetinmoinen ryhmä kavereita, neljä ketjua, jotka pystyvät maalintekoon. Se auttaa hiukan, ettei tarvitse turhautua, kun ei mene sisään. Olin helpottunut, että sai vihdoin tehtyä maalin”, Saarela sanoi Checkersin nettisivuilla.Mestaruus on katkolla Charlottelle lauantaina pelattavassa viidennessä loppuottelussa.