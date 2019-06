Uusi hallitusohjelma tuo liikunnalle ja huippu-urheilulle 20 miljoonan euron lisäpotin neljässä vuodessa: ”Ollaan tyytyväisiä tähänkin”

Urheilu

Uusi hallitusohjelma tuo liikunnalle ja huippu-urheilulle 20 miljoonan euron lisäpotin neljässä vuodessa: ”Oll

”Ollaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy