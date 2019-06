Mercedes saa uuden moottorin Kanadan F1-kisaan, mutta Valtteri Bottas ei usko sen pärjäävän pitkillä suorilla Ferrarille

Urheilu

Mercedes saa uuden moottorin Kanadan F1-kisaan, mutta Valtteri Bottas ei usko sen pärjäävän pitkillä suorilla

Formula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bottaksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

F1-sarjaa

Montrealin gp:n aika-ajot lauantaina kello 21 ja osakilpailu sunnuntaina kello 21.10. C More näyttää suorina lähetyksinä.