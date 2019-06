Urheilu

Mistä lisää hyökkääjiä Huuhkajiin? Palloliitossa on havahduttu ongelmaan, mutta ratkaisu on vielä haussa

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Melkein joka ikäluokassa parhaat pelaajat ovat keskiakselin pelaajia.”

HJK:n

”Suomalaiset hyökkääjät eivät osaa liikkua pallottomana puolustajaa tai puolustuslinjaa vastaan.”

Italiassa

Hyvät

EM-karsintaottelu Suomi–Bosnia ja Hertsegovina lauantaina Tampereen Ratinassa kello 19. Viafree ja Viasat näyttävät ottelun.