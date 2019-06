Urheilu

Huuhkajat kohtaa EM-karsinnassa Bosnia-Hertsegovinan kello 19, HS.fi seuraa ottelua hetki hetkeltä

Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa kolmannessa EM-karsintaottelusaan tänään lauantaina Bosnia-Hertsegovinan Tampreen Ratinassa.Ottelu alkaa kello 19. HS.fi seuraa ottelua tässä artikkelissa hetki hetkeltä.Suomella on takanaan EM-karsinnassa kaksi vierasottelua, joista tuloksena on voitto Armeniasta ja tappio Italialle.Näin Suomella on koossa kahdesta karsintapelistä kolme pistettä ja Bosnia-Hertsegovinalla neljä pistettä.Bosnia-Hertsegovina ei ole ihannekokoonpanollaan Tampereella, mutta mukana on kirkkain tähti hyökkääjä Edin Dzeko.