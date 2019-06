Urheilu

Saksalla voitokas mutta nihkeä startti naisten MM-jalkapalloon, Brasilialle ikäviä uutisia

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brasilia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy