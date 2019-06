Urheilu

Afganistanissa seksuaalista väkivaltaa naispelaajille tehnyt jalkapallopomo suljettiin pysyvästi lajin parista

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afganistanilainen