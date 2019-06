Teemu Pukki kerää voimat vielä yhteen otteluun ennen lomaa ja viittaa kintaalla: ”En ainakaan ole antanut mitään painoarvoa siirtohuhuille”

Urheilu

Ratinassa Bosnia ja Hertsegovinan kahdella maalilla tyrmännyt Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukki , 29, rupeaa olemaan väsynyt tähän kauteen.”Olen aika väsynyt. Ehdin sarjakauden jälkeen tauon aikana vähän palautua. Se tauko oli ehkä jopa vähän liian pitkä. Sen huomasi, että Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan virta loppui jossain vaiheessa peliä, mutta yritin vain taistella loppuun.”Pukki totesi, että kausi on ollut pitkä.”Mutta kyllä tässä vielä yhteen peliin saa kerättyä voimat.”Lauantain pelin jälkeen Pukki sanoi juoneensa muutaman oluen ja syöneensä hampurilaisen. Pelin jälkeen hän salli sen itselleen. Sunnuntaina joukkue siirtyi Sveitsin St. Galleniin valmistautumaan tiistain EM-karsintaotteluun Liechtensteinissa.maalia lauantaina nosti Pukin Suomen A-maajoukkueen kaikkien aikojen maalipörssissä jaetulle kuudennelle sijalle Verner Eklöfin https://www.hs.fi/haku/?query=verner+eklofin kanssa.Pukilla on nyt 17 maaottelumaalia, ja seuraavana edessä ovat Mixu Paatelainen https://www.hs.fi/haku/?query=mixu+paatelainen (18) ja Ari Hjelm https://www.hs.fi/haku/?query=ari+hjelm (20). Kärjessä ovat Jonatan Johansson https://www.hs.fi/haku/?query=jonatan+johansson (22), Mikael Forssell https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+forssell (29) ja Jari Litmanen https://www.hs.fi/haku/?query=jari+litmanen (32).”Totta kai minulla on iso kunnioitus noita jätkiä kohtaan. He ovat tehneet hienot urat. Siinä mielessä minulla on ylpeä olo omasta tekemisestäni, jos tuollaisia kavereita tulee ohitettua. Mutta pitää vielä tehdä maaleja.”Pukin A-maajoukkueura alkoi kymmenen vuotta sitten, mutta hän on tehnyt kahden viime vuoden aikana puolet maaleistaan maajoukkueessa.”Oli vaikeitakin aikoja maajoukkueessa. Olen vähän hiljaisempi ja ujompi kaveri. Muistan, että tulin aika ujosti mukaan joukkueeseen. Pääsin kuitenkin hyvin sisään, koska ilmapiiri on ollut tosi hyvä maajoukkueessa.”

Keitä oikein katsoit ylöspäin, kun tulit ensimmäisen kerran maajoukkueeseen?

”Totta kai Jari Litmasta https://www.hs.fi/haku/?query=jari+litmasta . Kohtasin hänet ensimmäisellä maajoukkuematkallani Japanissa. Oli aika surrealistinen fiilis päästä samaan joukkueeseen Litin kanssa. Tietenkin Miklu [Mikael Forssell] oli silloin vielä kova jätkä. Häntäkin seurasin nuorempana.”Myöhemmin Pukki pääsi HJK:ssa pelaamaan samaan joukkueeseen Litmasen kanssa. Pukki sanoo oppineensa paljon Litmaselta.”Litmanen antoi vinkkejä, miten juosta ja milloin juosta. Myös viimeistelyyn sain vinkkejä. Sen jälkeen olen muuallakin yrittänyt katsoa, mitä voisin oppia hyökkääjiltä.”harjoittelee edelleen viimeistelyään, josta hän on tullut kuuluisaksi Briteissä viime kaudella. Hän sanoo viime kauden olleen niin rankka, ettei hänellä ollut oikein voimia jäädä tekemään omia viimeistelyharjoituksia Norwichin harjoitusten jälkeen.”Yritän nykyään tehdä kaiken aina harjoituksissa täysillä ja keskittyneesti.”

Onko sinulla nyt vahva tunne siitä, että haluat nähdä Valioliiga-kauden Norwichin kanssa?

”Kyllä. Minulla on kovat odotukset siitä. En tietenkään vielä tiedä, miten iso se tasoero on Mestaruussarjaan verrattuna. Uskon, että minulla on paljon annettavaa myös sillä tasolla.”Jalkapallomaailmaan kuuluvat siirtohuhut. Niissä Pukin nimi on äskettäin yhdistetty Portugalin suurseuraan Benficaan.

Kiinnostaako sinua edes ajatella jotain muuta seuraa?

”En ainakaan tällä hetkellä ole antanut mitään painoarvoa noille jutuille. Jos tulisi jotain tarjouksia, pitäisi tietenkin miettiä asiaa. Mutta minulla on päässäni selvästi se ajatus, että olen menossa takaisin Norwichiin. Se sopi minulle ja perheelle todella hyvin.””Norwichissa on hyvä olla, ja siksi en näe mitään syytä, miksi lähtisin sieltä.”