Naisten jalkapallon MM-kisoihin myyty yli miljoona lippua

Naisten

🎟️#FIFAWWChttps://twitter.com/hashtag/FIFAWWC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw



One million tickets for the @FIFAWWChttps://twitter.com/FIFAWWC?ref_src=twsrc%5Etfw 2019 have now been sold!

EN: https://t.co/XzV2EUShsWhttps://t.co/XzV2EUShsW



Un million de billets vendus ! Merci à tous !

Continuons de faire de cet événement une grande fête.

FR: https://t.co/aEjE4kRhkNhttps://t.co/aEjE4kRhkN pic.twitter.com/N6ukO0kbIshttps://t.co/N6ukO0kbIs

https://twitter.com/FIFAWWC/status/1138370146299449344?ref_src=twsrc%5Etfw