Urheilu

Yhdysvaltojen pelaajat lohduttivat thaimaalaisia iskettyään taululle MM-kisojen kaikkien aikojen murskalukemat

Hallitseva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Morgan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thaimaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavaksi