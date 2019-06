Urheilu

Saksa murskasi Viron peräti 8–0 EM-karsinnoissa, Islanti kaatoi Turkin

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Italia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

H-lohkossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy