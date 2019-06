Urheilu

Jalkapallon EM-kisojen lippuarvonta avautui – mukaan voi ilmoittautua kuukauden ajan

Jalkapallon

Vuoden

Kisojen

EM-karsinnoissa ei vielä ole päästy edes puoliväliin, mutta lippuarvonta ensi kesän lopputurnaukseen avautui keskiviikkona tasan vuosi ennen EM-kisojen avausta.Arvontaan voi rekisteröityä 12. heinäkuuta asti, ja kaikilla mukaan ilmoittautuneilla on tasavertaiset mahdollisuudet saada lippuja riippumatta siitä, milloin ovat lippuhakemuksensa jättäneet.Euroopan jalkapalloliiton Uefan mukaan alkuvaiheessa myydään 1,5 miljoonaa lippua. Joulukuussa lippuja myydään maakohtaisesta kiintiöstä niiden maiden kannattajille, jotka haluavat päästä seuraamaan omiensa edesottamuksia. Huhtikuussa on vielä viimeinen vaihe, kun kaikki mukana olevat joukkueet ovat selvillä.Suomi on neljän ottelun jälkeen J-lohkossa toisena, ja avaimet historiallisen lopputurnauspaikan saavuttamiseen on omissa käsissä. Lisäksi takaporttina on paikka Kansojen liigan pudotuspeleissä, jotka pelataan maaliskuussa.2020 EM-turnaus pelataan poikkeuksellisesti 12 kaupungissa 12 eri maassa 12. kesäkuuta–12. heinäkuuta. Mukaan pääsee 24 maata, jotka sijoitetaan kuuteen alkulohkoon.Alkulohkot pelataan seuraavasti:A: Rooma (Italia) ja Baku (Azerbaidžan)B: Pietari (Venäjä) ja Kööpenhamina (Tanska)C: Amsterdam (Hollanti) ja Bukarest (Romania)D: Lontoo (Englanti) ja Glasgow (Skotlanti)E: Bilbao (Espanja) ja Dublin (Irlanti)F: München (Saksa) ja Budapest (Unkari)Kovin vähäisellä matkustamisella ei selviä lohkoissa A, B, C ja E, joissa lentäminen on järkevin vaihtoehto kisapaikalta toiselle pääsemiseen. Münchenistä Budapestiin ja Lontoosta Glasgow’hun sen sijaan pääsee myös junalla tai autolla.Välierät ja finaali pelataan Lontoon Wembleyllä.isäntämaat saavat pelata vähintään kaksi alkulohkopeliä omassa kotimaassaan. Jos vain toinen lohkon isäntämaista selviää kisoihin, saa se pelata kaikki kolme alkulohko-ottelut kotimaassaan.Halvimmat alkulohkojen liput löytyvät Bakusta, Budapestista ja Bukarestista, joissa peleihin pääsee 30 eurolla. Muissa kaupungeissa halvimmat liput maksavat 50 euroa.