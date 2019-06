Urheilu

Suomen jalkapallonaiset maalittomaan tasapeliin Islantia vastaan

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on pelannut Turussa maalittoman tasatuloksen Islantia vastaan. Islanti sai pallon avauspuoliajalla kertaalleen Suomen maalikehikoihin, mutta osumaa ei nähty.



Suomi ja Islanti iskevät maanantaina uudestaan yhteen Espoossa pelattavassa ottelussa. Islanti-kamppailut ovat Suomelle samalla valmistautumista syyskuussa alkaviin EM-karsintoihin. Suomi aloittaa karsintaurakkansa vierasottelulla Albaniaa vastaan.



Islanti on Suomelle hyvä tasonmittaus, sillä se on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan naisten maailmanlistalla sijalla 22. Suomi on samalla listalla kymmenen sijaa Islantia perässä.