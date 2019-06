Urheilu

Kisahistoriaa sivunnut Australia nousi voittoon kahden maalin takaa Brasiliaa vastaan naisten MM-jalkapallossa

Nurkkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brasilian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy