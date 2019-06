Urheilu

Huuhkajat nousi maailmanlistalla, seuraava vastustaja Kreikka listan suurin syöksyjä

miesten jalkapallomaajoukkue on noussut kesäkuun maailmanlistalla sijalle 56. Suomi nosti sijoitustaan toukokuun listauksesta neljä sijaa. Huuhkajat ohitti Bulgarian, Egyptin, Burkina Fason ja Ecuadorin.Suomi voitti aiemmin kesäkuussa EM-karsinnoissa Bosnia-Hertsegovinan ja Liechtensteinin kummankin 2–0. Suomi on J-karsintalohkossa Italian jälkeen toisena.kärkikolmikko pysyi toukokuusta samana. Ykkösenä on Belgia, toisena Ranska ja kolmantena Brasilia. Pohjoismaista korkeimmalla on listalla kymmenentenä jatkava Tanska.Suomen seuraava vastustaja Kreikka putosi yhdeksän pykälää ja on nyt sijalla 52. Kreikka oli sadan parhaan joukossa suurin putoaja. Suomi kohtaa Kreikan Tampereella 5. syyskuuta.