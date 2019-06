Florian Howald ja Severi Kymäläinen tapasivat teineinä palkintokorokkeella: pian sveitsiläisestä tuli Suomi-fani, joka taitaa sujuvasti kielenkin

Urheilu

Florian Howald ja Severi Kymäläinen tapasivat teineinä palkintokorokkeella: pian sveitsiläisestä tuli Suomi-fa

Kaksi

Näihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jotenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Kymmenen

Howaldin

Nyt

”Se

Jukolassa

Jukola on taas suurempi kuin koskaan, Suomen ykkössuunnistaja ei odota nautinnollista menoa

Suomen

”Kukaan

Venlojen

Kangasalla

Käytännössä

Yle näyttää Jukolan tapahtumat suorilla lähetyksillä.