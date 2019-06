Brasilia pukeutui ikuiset arvet maan jalkapallohistoriaan jättäneeseen valkoiseen pelipaitaan yli 60 vuoden tauon jälkeen

Urheilu

Brasilia pukeutui ikuiset arvet maan jalkapallohistoriaan jättäneeseen valkoiseen pelipaitaan yli 60 vuoden ta

Brasilian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brasilia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy