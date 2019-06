Urheilu

Katsojan kuvaama video näyttää järjestyksenvalvojien kovat otteet Suomen cupin finaalin jälkeen

Ilveksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjattu 15.6. kello 20.50 Jutun alkuperäisessä kuvassa esiintynyt henkilö ei ollut Matias Ojala, kuten kuvatekstissä sanottiin, vaan Kupsin Ville Saxman.