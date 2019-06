Urheilu

Viime vuosien menestynein suomalaisjoukkue Koovee epäonnistui Jukolassa: ”Suoritus jäi vähän piippuun”

Kangasala

Tamperelainen

Kärjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellisinä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korjaus klo 11.10: Kooveen naisten sijoitus lauantaina Venlojen viestissä oli 12:s eikä 22:s, kuten jutussa ensin väitettiiin.