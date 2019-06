Carli Lloyd kirjoitti nimensä kahdella eri tavalla jalkapallon naisten MM-kisahistoriaan, kun Yhdysvallat kaatoi Chilen

Urheilu

Carli Lloyd kirjoitti nimensä kahdella eri tavalla jalkapallon naisten MM-kisahistoriaan, kun Yhdysvallat kaat

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toiseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chile-ottelussa