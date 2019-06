Urheilu

Jalkapallon Suomen Cupin turvallisuudesta vastannut yritys paheksuu ”voimakeinojen liioittelua”

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilveksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaasusumutetta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/HalmeJuha/status/1139915282821144576

Suomen Cupin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy