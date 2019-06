Urheilu

Totti lähtee Romasta 30 vuoden uran jälkeen: ”Roman jättäminen on kuin kuolisi”

Italian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Totti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy