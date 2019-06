KuPS haki jalkapallon liigapisteet Vaasasta, VPS:n päävalmentaja: ”Minä teen omaa työtäni, ja asemastani pitää kysyä seuran hallitukselta”

Urheilu

KuPS haki jalkapallon liigapisteet Vaasasta, VPS:n päävalmentaja: ”Minä teen omaa työtäni, ja asemastani pitää

Kuopion Palloseura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KuPSin

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy