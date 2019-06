Urheilu

Uutissuomalainen: Vain joka viides suomalainen haluaisi e-urheilun olympialaisiin

harva suomalainen haluaa elektronisesta urheilusta eli e-urheilusta virallisen olympialajin, kertoo Uutissuomalaisen kysely.Joka viides vastaaja haluaisi e-urheilun olympialaisiin, mutta kolme viidestä vastustaa ajatusta.Miehet ja 18–29-vuotiaat suhtautuvat e-urheilun olympiastatukseen keskimääräistä myönteisemmin.E-urheilu on ehdolla oheislajiksi Pariisin olympialaisiin 2024, mutta tie varsinaiseksi olympialajiksi on kivinen. Kansainvälinen olympiakomitea suhtautuu e-urheiluun nihkeästi, ja kilpailu paikasta olympialaisissa on muutenkin kireää.Uutissuomalaisen kyselyn toteutti Tietoykkönen, ja siihen vastasi toukokuun lopussa 1000 suomalaista.