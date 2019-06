Asiantuntijat: Kaapo Kakosta tulee jääkiekon globaali supertähti

Fakta

Varausarvioita



Kaapo Kakko varataan juhannuksena NHL:ään joko ensimmäisenä tai toisena.



Jos New Jersey Devils varaa Kakon, hänestä tulee historian ensimmäinen suomalainen ykkösvaraus.



Jos Kakko päätyy New York Rangersiin, hän on neljäs suomalainen kakkosvaraus Kari Lehtosen (2002), Aleksander Barkovin (2013) ja Patrik Laineen (2016) jälkeen.



Asiantuntijat arvioivat Devilsin varaavan ykkösenä yhdysvaltalaisen Jack Hughesin. Hänestä tulisi siten seuran toinen ykkösvaraus sveitsiläisen Nico Hischierin (2017) jälkeen.



Kakon todennäköinen seura Rangers varasi yhtä pienellä numerolla viimeksi 1966, jolloin se poimi Hall of Fame -tason uran tehneen puolustaja Brad Parkin.