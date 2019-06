Hiihtoliiton uusi toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen esitti kaunistelemattoman arvion Suomen hiihdon nykytilasta: ”Ollaan veitsenterällä”

Urheilu

Hiihtoliiton uusi toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen esitti kaunistelemattoman arvion Suomen hiihdon nykytilasta

Hiihtoliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päättyneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämäläinen

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiihtoliiton