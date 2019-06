Entinen tallikaveri suitsuttaa HS:lle Mika Häkkistä ja Kimi Räikköstä: Paljastaa kaksikon työmoraalia yhdistävän piirteen

Urheilu

Entinen tallikaveri suitsuttaa HS:lle Mika Häkkistä ja Kimi Räikköstä: Paljastaa kaksikon työmoraalia yhdistäv

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=christian+klienin

https://www.hs.fi/haku/?query=vitantonio+liuzzin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauden