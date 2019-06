Urheilu

Naisnyrkkeilijöiden määrä kasvaa merkittävästi Tokion olympialaisissa

painoluokat muuttuvat ensi vuonna Tokion olympiakisoissa. Naisten sarjaan tulee 2020 Tokion kesäkisoissa kaksi uutta painoluokkaa, kerrotaan Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n verkkosivuilla.Tokion nyrkkeilyturnauksessa mitellään olympiamitaleista yhteensä 13 painoluokassa. Miehillä on kahdeksan painoluokkaa, naisilla viisi. Aiemmin jako miesten painoluokkien hyväksi on ollut 10–3.Naisnyrkkeilijöiden määrä kasvaa olympia-Tokiossa merkittävästi, 36 urheilijasta sataan. Yhteensä nyrkkeilijöitä on Tokion olympiakehässä 286.Suomi sai edellisten 2016 Rio de Janeiron kesäolympiakisojen ainoan mitalinsa naisten nyrkkeilystä. Sen saavutti alle 60 kilon sarjassa Mira Potkonen.