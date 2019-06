Jännitys kohoaa Vancouverissa: NHL:n varaustilaisuuden lupaukset Kaapo Kakko ja Jack Hughes asettuvat pian Hudson-joen molemmille puolille

Urheilu

Jännitys kohoaa Vancouverissa: NHL:n varaustilaisuuden lupaukset Kaapo Kakko ja Jack Hughes asettuvat pian Hud

Vancouver

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediahypetys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jack Hughes

Varaustilaisuuksia

Kaapo Kakko

”Aika kovaa vauhtia siellä mennään.”

Mediassa